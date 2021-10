Die Hockeyherren des HTC Kupferdreh haben am 5. Spieltag der 2. Verbandsliga einen Pflichtsieg eingefahren. An der Hubertusburg setzte sich das Team von Spielertrainer David Ortmann im Lokalderby gegen den HC Essen III am Ende klar mit 5:1 (0:1) durch. Den Gästen vom Eisenhammer genügte eine mäßige Leistung, um die Tabellenführung vor dem Spitzenspiel gegen den HC Velbert II zurückzuerobern. Dementsprechend nüchtern fiel das Fazit von HTC-Akteur Tim Lievertz nach der Partie aus: "Das war gar nichts von uns, die schlechteste Leistung der Saison. Aber das wissen wir auch. Und es spricht für uns, dass wir dieses Spiel dann am Ende trotzdem gewinnen. Die Leistung haken wir jetzt schnell ab, nehmen die drei Punkte mit und schauen nach vorne."

Der HCE stand von Beginn an sehr tief und überließ dem HTC den Spielaufbau. Trotz der optischen Überlegenheit sprangen nur sehr wenige Torchancen dabei heraus. Und die wenigen, die sich der HTC erspielte, wurden fahrlässig vergeben. Die Gastgeber zeigten sich effizienter, indem sie eine ihrer wenigen Konterchancen im zweiten Viertel per Stechertor zur überraschenden Führung nutzten. Das war der Weckruf. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff glich Niklas Großheimann aus. Die große Sicherheit brachte dies aber immer noch nicht. Erst im letzten Viertel platzte der Knoten. Hendrik Leukel, erneut Großheimann, Jona Dirkes und Gregor Hantke brachten den HTC mit ihren Treffer zum 5:1 auf die Siegerstraße. Mit dem HTC, Velbert und dem ETB II liegen gleich drei Teams mit 12 Zählern punktgleich an der Spitze. Der HTC weist innerhalb des Führungstrios das beste Torverhältnis aus.

Zwei Tage später zogen die Kupferdreher jedoch im Spitzenspiel bei RW Velbert II mit 0:4 (0:2) klar den Kürzeren. Auf der Sportanlage an der Poststraße lief für die Essener an dem Tag nicht viel zusammen. HTC-Akteur Tim Lievertz war nach der Partie enttäuscht, erkannte aber den verdienten Sieg der Gastgeber an: "Heute haben wir ein Stück weit die Grenzen aufgezeigt bekommen. Velbert hat gut den Ball und uns laufen lassen. Wir sind einige Male nicht hinterhergekommen. Trotzdem hätte es mit ein bisschen mehr Glück eng werden können. Die Gegentore waren unglücklich. Wir sind enttäuscht, das Ergebnis ist natürlich ein Rückschlag für uns. Trotzdem ist die Tabellenspitze ist noch in Sichtweite." Der HTC hatte Pech bei zwei Pfostentreffern.

Erfolgreicher waren die Damen des HTC an ihrem Doppelspieltag in der 1. Verbandsliga. Mit zwei Siegen und sechs von sechs möglichen Punkten holte das Team von David Ortmann die optimale Punktausbeute und schob sich auf Rang vier der Tabelle vor.

Am Samstag gewannen sie das Lokalderby beim HC Essen II klar mit 4:0 (1:0). Es war der zweite Saisonsieg für die Elf von David Ortmann. Nach der knappen Pausenführung stellten die Kupferdreherinnen im zweiten Durchgang mit drei weiteren Treffern die Weichen auf Sieg. Am Montagabend knüpften sie daran an und ließen mit dem 2:1-Erfolg beim Nachbarn Etuf Essen II den zweiten Derbydreier binnen drei Tagen folgen. Bereits zur Pause lagen sie auf der Anlage in Hügel verdient mit 1:0 in Führung. In Durchgang zwei erzielten beide Teams noch einen Treffer, so dass die 3 Punkte an den HTC gingen. Am Sonntag (12 Uhr) peilt die Elf von David Ortmann mit einem weiteren Sieg bei der ETG Wuppertal den Anschluss an die obere Tabellenhälfte an.