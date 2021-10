Grün Weiss Heisingen wartet in der Fußball Freizeitliga Essen Gruppe 1 immer noch auf die ersten Punkte der neuen Saison 2021 /22. In der Partie auf der Sportanlage "Am Hallo" in Stoppenberg vom vergangenen Samstag unterlag man knapp Celta de Vigo mit 2:4 (1:2) Toren. Die Grün Weissen, die erneut auf einige Stammspieler verzichten mussten gingen früh durch Kevin Herisch in Führung, jedoch drehten die Gäste vor der Halbzeitpause die Partie und führten mit 1:2. Nach dem Seitenwechsel konnte der heute stark spielende Kevin Herisch erneut zum 2:2 ausgleichen, doch kurz vor dem Ende drehten die Gäste nochmal auf und erzielten zwei weitere Treffer zum Endstand 2:4 aus Sicht der Mannschaft von Trainer Timo Wystrach. Erfreulich aus Sicht der Heimmannschaft war trotz der Niederlage die gute Stimmung und die Ehrung von Sebastian Gibietis zum Spieler des Jahrzehnts u. a. für seine zurückliegenden, vielfachen Einsätze in den letzten 10 Jahren bei Grün-Weiss Heisingen.

