Endlich wieder Gillerbergturnfest!

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Turnfeste aufgrund der Beschränkungen, die die Ausbreitung von SarsCov2 verhindern sollten, verboten waren, konnte dieses Jahr endlich wieder das Gillerbergturnfest vom 17.-19. Juni stattfinden. Das Gillerbergturnfest findet eigentlich jährlich seit 1907 auf der Ginsberger Heide bei Hilchenbach statt. Die Ginsberger Heide liegt auf 600m mitten im Wald. Die Wettkämpfe finden auf einem eigens dafür angelegten Sportplatz statt. Ein Großteil der Wettkämpfer zeltet während des Bergfestes direkt daneben. Mit seinen auch diesmal über 1.500 Teilnehmern ist es das größte Bergturnfest im deutschsprachigen Raum. Diese Zusammenstellung macht das Gillerbergfest, bei den eingefleischten Fans nur "Giller" genannt, zu einen einmaligen Erlebnis. Giller ist Kult.

Bei günstiger Wettervorhersage wollten sich auch die Turnerinnen der beiden TVKs die Atmosphäre nicht entgehen lassen. Zusammen fuhren neun Kinder vom TV Kupferdreh mit Trainer Michael Alfermann und weitere neun mit Sascha Purshnev vom TV Kronenburg am Freitag mit dem Zug bis Vormwald. Von dort zogen sie anschließend mit Sack und Pack durch den Wald bis zum Giller. Oben angekommen hieß es gemeinsam die von den Kampfrichtern Jonas Kuprat und Lukas Hanke-Fernandes per PKW angefahrenen Zelte in Kooperation mit der Velberter SG zu einem Gemeinsamen Zeltlager zu errichten und für ein Mittagessen zu sorgen.

Nach der Einrichtungsphase stand für einige bereits der erste Wettbewerb an. Für den TVK startete Natalia Dettmann in der Altersklasse 16 und 17 Jahre im 5km Lauf und konnte so den ersten Sieg des Wochenendes klar machen. Mit 24,06 Minuten wurde sie erste.

Bei wunderschönstem Sonnenschein starteten am Samstagmorgen sieben teilweise gemischte Mannschaften der drei Vereine in allen Altersklassen des Kindergruppenwettstreit. Dabei handelt es sich um einen Mannschaftsmehrkampf aus Bodenturnen, Minitrampolin, Schlagballwurf, Sprint und einer Zusatzaufgabe. Die Zusatzaufgabe ist jedes mal anders und eine Überraschung für die Teilnehmer. In diesem Jahr galt es CDs mit Bratpfannen zu fangen.

Insgesamt beteiligten sich 62 Mannschaften mit über 270 Startern am KWK. Für den TVK starteten in der AK 8/9 Jahre Mina Ghitulescu und Laura Meier gemeinsam mit zwei Velberterinnen. Zusammen erreichten Sie 74,3 Punkte und den 6. Rang. Die erfahrenen Gillerbesucher Charlotte Schmidt, Vivian Hailey Vorberg, Klara Wegner traten in der Altersklasse 12/13 mit Maria Besold und der Kronenburgerin Nele Eggert an. Mit 90,4 Punkten belegten sie den 4. Platz in der Altersklasse. Bei den ältesten in diesem Wettkampf stellten sich Ausfallbedingt etwas gerupft nur drei Turnerinnen dem Wettbewerb. Mira Kleinehollenhorst und Mia Holtbecker (beide TV Kupferdreh) und Marie Schuch (TV Kronenburg) erturnen 83,5 Punkte und so den 10 Platz.

Am Nachmittag starteten Charlotte Schmidt, Vivian Hailey Vorberg, Klara Wegner und Mira Kleinehollenhorst beim Ginsberger Heide Junior Pokal. Dabei mußten im Ko-System diverse Wettbewerbe gewonnen werden. Nach Siegen im Vollballweitwurf, dem Geschicklichkeitsparkour und Schubkarren laufen konnten sie es bis ins Finale Tauziehen schaffen. Dort zogen dann die vier Mädchen vom TV Kupferdreh allerdings gegen die vier etwas größeren Jungs vom TV Littfeld den Kürzeren. Anschließend vertrieben sich die Kinder die Zeit mit den Spielangeboten auf dem Giller Am Abend machte der TVK auch bei der Giller-Night-Show mit. Die Mädchen und zwei Betreuer warteten mit einer Minitrampolinvorführung auf.

Am Sonntagmorgen waren drei der Betreuer, Tobias Schwarz, Michael Alfermann (beide Kupferdreh) und Sasha Purshnev (Kronenburg) sowie der Neukupferdreher Frank Schmidt mit ihren Wettkämpfen an den Geräten dran. Nach einer windigen Nacht konnte Michael sich mit 64,80 Punkten in seiner Altersklasse ü30 gegen Frank (61,30) durchsetzen und die Konkurenz vom TV Allenbach auf die weiteren Plätze verweisen. Alfermann erturnte auch die höchsten Gesamtpunktzahl aller Teilnehmer. Tobias siegte in der Altersklasse 19-29 Jahre mit 62,50 Punkten vor Sasha mit 51,80.

Auch bei den Mädchen gingen sechs Teilnehmerinnen des TVK an die Geräte. In der Altersklasse 10-14 Jahre erturnte Klara Wegner mit 53,50 Punkten den 6. Platz. Charlotte Schmidt landete mit 52,60 Punkten einen Platz dahinter. Vivian Hailey Vorberg belegt in der gleichen Wettkampfgruppe mit 50,3 Punkten den 14. Platz unter den 26 Starterinnen. In der Altersklasse 15 bis 19 Jahre turnte sich Natalia Dettmann mit 54,30 Zählern auf den 5 Rang. Direkt dahinter konnten sich Mira Kleinehollenhorst mit 53,70 Punkten und Mia Holtbecker mit 50,0 unter den 12 Turnerinnen einreihen.

Im Anschluss an diese Wettkämpfe hieß es für die Teilnehmer Sachen packen, Abschied vom Giller und neu gewonnen Freunden nehmen. Das Wochenende war für alle ein schönes Erlebnis, wenn auch sehr anstrengend gewesen. Nächstes Jahr wollen alle wiederkehren.

Platzierungen im Überblick:

Laufen:

AK 10/11 2Km: 2. Amylee Schaum, 9,10

AK 16/17 5km: 1. Natalia Dettmann, 24,06

KWK

AK 8/9: 6. Mina Ghitulescu, Laura Meier zzgl. zwei Velberter, 74,30 Punkte (insgesamt 14 Teams)

AK 12/13: 4. Charlotte Schmidt, Vivian Hailey Vorberg, Klara Wegner, Maria Besold, Nele Eggert; 90,4 Punkte (insgesamt 8 Teams)

AK 14/15: 10. Mira Kleinehollenhorst, Mia Holtbecker, Marie Schuch, 83,50 Punkte, (insgesamt 12 Teams)

Ginsberger Heide Junior Pokal:

2. Charlotte Schmidt, Vivian Hailey Vorberg, Klara Wegner, Mira Kleinehollenhorst

Gerätwettkämpfe

AK M30+; 1. Michael Alfermann, 64,80 Punkte; 2. Frank Schmidt, 61,3

AK M19-29; 1. Tobias Schwarz, 62,50; 2. Sasha Purshnev, 51,80

AK W10-14; 6. Klara Wegner, 53,50; 7. Charlotte Schmidt, 52,60; 14. Vivian Hailey Vorberg, 50,3

AK W15-19; 5. Natalia Dettmann, 54,30; 6. Mira Kleinehollenhorst, 53,70; 7.Mia Holtbecker, 50,0