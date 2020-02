Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in der Leichtathletikhalle in Frankfurt am Main nahmen Lea Göttgens (über 200m) und Yannik Wodarczak (über 60m Hürden; Foto) vom TLV Germania Überruhr e.V. teil. Dabei erreichte Yannik in 8,67 sec. den Deutschen Vizehochschulmeistertitel in der Halle. Herzlichen Glückwunsch.