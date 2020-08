Fußballfreizeitligist Grün Weiss Heisingen ist nicht nur erfolgreich in die neue Saison nach dem Aufstieg gestartet, sondern vermeldet neben den namhaften Neuzugängen Tim Beckmann, Ricardo Feldmann, Kevin Herisch, Tobias Luthe und Markus Pilgrim auch einen mehr oder weniger "prominenten Neuzugang". Kein geringerer als der ehemalige Eishockey Spieler der Moskitos Essen, Veit Holzmann #53, gehört jetzt zum Kader der Grün Weissen. Er wird sich dort fit halten und ab und an so wie es beruflich und privat passt samstags im Team von Coach Ralf Schmidt aushelfen.

Ein GWH- Vorstand hat mit Veit gestern ein kurzes Interview geführt.

GWH:

Hallo Veit, schön dass du dir die Zeit nimmst für ein paar Fragen und Antworten.

Veit: "Servus zusammen, ja gerne. Dann "schießt" mal los..."

GWH: Die Jungs von GWH, die dich ja eigentlich eher vom Eishockey her kennen, waren sicher zum Teil erstaunt, dass du dienstags auf einmal auf dem Trainingsplatz in Rüttenscheid erschienen bist. Wie kam es dazu?

Veit: "Nachdem ich mein Studium, welches ich neben dem Eishockey durchgeführt habe, abgeschlossen hatte, war die Situation, dass ich Beruf und Eishockey nicht mehr in zeitlicher Übereinstimmung durchführen konnte. Es musste eine Entscheidung her und die fiel für eine berufliche Zukunftsabsicherung aus.

Um auch sportlich weiterhin fit zu bleiben, hab ich mich neben dem Fitnessstudio auch fürs Fußballspielen entschieden. Fußball war bei mir neben Eishockey schon früher immer präsent.

Moskitos Fan und Gönner Ralf Schmidt, den ich von meiner Eishockeyzeit in Essen her kenne hatte mich angesprochen, ob und wie ich mich denn ggf. weiterhin fit halten würde. Da Fußball auch eben eine Option bei mir ist, kam das Angebot von Coach Ralf, bei Grün Weiss Heisingen zu kicken, gerade recht."

GWH: Wie bist du im Verein aufgenommen worden und was sind deine weiteren Ziele?

Veit: "Ich bin ja in Essen mittlerweile recht heimisch geworden. Die Jungs von Heisingen haben mich sofort wirklich toll ins Team aufgenommen und ich kann nach den ersten persönlichen Kontakten und Trainingseinheiten sagen, dass ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Auch soziale Kontakte kann ich durch den gemeinsamen Sport mit der Mannschaft weiterhin pflegen." Das ist für mich ebenfalls sehr wichtig.

Ich hoffe, die Grün Weissen bei meinen Einsätzen ein wenig unterstützen zu können, gemeinsam viel Spaß beim Sport zu haben, eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison in der Fußballfreizeitliga zu spielen."

GWH: Wir danken dir Veit für das Interview und wünschen dir beruflich, sportlich hier bei uns und gesundheitlich alles Gute.

Veit: "Vielen Dank."

Am kommenden Samstag spielt Grün Weiss Heisingen, voraussichtlich erstmals mit Neuzugang Veit Holzmann auswärts gegen die Playhouse Kickers juniors.

Ort und Anstoßzeit können hier:

https://ffl-essen.de/?page_id=4965

oder auf der Seite:

http://www.fussball.de/spiel/playhouse-kickers-juniors-gruen-weiss-heisingen/-/spiel/02BHM6BVG4000000VS5489B4VUBEGM7L#!/

ab Dienstag abends abgerufen werden.

Foto privat: R. Schmidt