Auch in der Fußballfreizeitliga Essen Gruppe 1 wird wieder Fußball gespielt.

Und das mit vollem Erfolg und einem tollen Start der Grün-Weissen aus Heisingen.

Sehr viele Fans des GWH wollten sich heute das erste Meisterschaftsspiel auf heimischen Platz an der Sportanlage " Am Hallo" nicht entgehen lassen und wurden auch nicht enttäuscht.

Die Mannschaft, die heute von Co-Spielertrainer Timo Wystrach betreut wurde, machte bereits in den ersten Minuten der Partie deutlich, wer hier im Spiel gegen die SCR Rangers der Hausherr ist.

Nach wenigen Minuten gelang Neuzugang Tobias Luthe das verdiente 1:0, wobei dem Tor ein Freistoß von Sebastian Gibietis vorausgegangen war. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten und nach einem langen Pass von "Oldie" Gibietis war es Fabian Vlach, der mit einer Direktabnahme im Strafraum des Gegners vollendete.

Den dritten Treffer wollte "Diva" Sebastian Gibietis dann mal selbst erledigen und netzte mit einer "Bogenlampe" erfolgreich zum 3:0 Halbzeitstand ein.

Verletzungsbdingt musste GWH ziwschenzeitlich mehrmals wechseln, Ricardo Feldmann musste nach seiner Einwechslung für den Neuzugang Tobias Luthe ebenfalls verletzungsbedingt passen. Für ihn kam Marcel Ehrentraut ins Spiel.

Danach passierte in der 2. Halbzeit zunächst auf beiden Seiten nicht allzuviel.

Keno Greifenberg kam für Ralph Mohr und Manuel Kowalzik, der seinen Einsatz herbeisehnte ersetzte Philipp Schlackmann.

Kurz vor dem Ende der Partie kam bei den zahlreichen Fans von GWH nochmal Freude auf.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen bei Eckstößen war es dann Timo Wystrach nach einer schönen Flanke von Pascal Kindt, der erfolgreich zum 4:0 Endstand einnetzte.

Keeper Tristan Schönhoff verhinderte kurz vor Schluss mit beherztem Rauslaufen bei einem Alleingang eines gegnerischen Angreifers noch den Ehrentreffer der Gastmannschaft.

Die Grün-Weissen sind somit erfolgreich in die neue Saison 2020/21 gestartet und müssen sich am kommenden Wochenende keinen Geringerem als Mehrfachmeister und Pokalsieger Playhouse Kickers stellen. Eine verdammt schwere Aufgabe.

Wir berichten nächste Woche wieder.



Weitere Infos auch unter:

https://ffl-essen.de/?page_id=4965

http://www.fussball.de/spiel/gruen-weiss-heisingen-scr-rangers/-/spiel/02BHM6C09O000000VS5489B4VUBEGM7L#!/

Foto privat: P. Röseler