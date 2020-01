Großer Jubel bei den A2-Knaben des HTC Kupferdreh: Die Kupferdreher haben die Ruhrbezirksendrunde der Hallenhockey-Verbandsliga erreicht.

Obwohl sie auf dem letzten Vorrundenturnier in der Altenessener Sporthalle leer ausgingen und sowohl gegen Tabellenführer Etuf Essen II als auch gegen den TV Ratingen jeweils eine 0:2-Niederlage kassierten, reichte es am Ende der Gruppenphase zu Platz zwei und dem Einzug in die finale Runde. Diese findet am 15. Februar statt. Der Ausrichter und die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Mit der Zweitvertretung vom Etuf steht immerhin schon ein weiterer Teilnehmer der Endrunde fest. Zwei weitere kommen noch hinzu. Am Samstag in Altenessen trat der von Stefan Märtens betreute HTC stark ersatzgeschwächt an. Dies erwies sich als Manko. Im Angriff fehlte dementsprechend die Durchschlagskraft. Die Essener vergaben ihre wenigen guten Torchancen. Dafür standen sie in der Abwehr sicher und überzeugten mit starken Torhüterleistungen. Ihr Saisonziel hat die A2 schon jetzt erfüllt. Alles was bei der Endrunde noch kommt, ist Bonus.

Was die A2 geschafft haben, müssen die A1-Knaben des HTC eine Liga höher noch unter Dach und Fach bringen.

Sie sind in der Hallenhockey-Oberliga nur noch einen einzigen Punkt vom Erreichen der Zwischenrunde entfernt. Beim letzten Turnier am Samstag in Hügel festigten sie durch zwei Siege über die Spielgemeinschaft ETB/HCE (3:0) und Hiesfeld/Oberhausen (3:2) Platz zwei. Die Treffer für das Team von Dirk Ackermann und Bernd Metzmacher erzielten Jan Ackermann (3), Maximilian Märtens, Lenz Mertes und Wim Posberg.

Vor dem letzten Turnier am 8. Februar in Hiesfeld besitzt der HTC als Tabellenzweiter bei zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung vor dem direkten Verfolger RW Velbert und das um 13 Treffer bessere Torverhältnis.

In Hügel auf der Anlage des Gastgebers Etuf genügte dem HTC eine durchschnittliche Leistung, um zu zwei Siegen zu kommen. Einschwören auf die Endrunde: Die A2-Knaben des HTC bei ihrem Ritual. Foto: HTC