In der Fußballfreizeitliga Essen Gruppe 2 hat Grün-Weiss Heisingen einen erfolgreichen Start in die Rückrunde geschafft.

Das Team von Torsten Sprenger und Ralf Schmidt gewann gegen die Essen Socceroos auf heimischer Platzanlage Am Hallo mit 3:1 (2:0) Toren.

Dabei erzielte Aaron Jungbauer in der 36. Minute nach einer Ecke von Pascal Kindt das 1:0 und damit auch sein erstes Tor für die Grün- Weissen.

Kindt war es, der dann 7 Minuten später, ebenfalls nach einer Standardsituation einnetzte und für den zweiten Treffer sorgte.

Nach der Pause, Dennis Hetterscheidt ersetzte in der 46. Minute Jungbauer, verschoss zunächst Ersatzkeeper Timo Wystrach einen Foulelfmeter. Dann kam der Gast aus Werden durch einen Sonntgasschuss noch zum Anschlusstreffer in der 66. Minute.

Der eingewechselte Hetterscheidt war es dann, der den letztendlich mitentscheidenden Treffer nach schöner Vorarbeit von Pascal Kindt zum 3:1 in der 73. Minute erzielte und den GWH auf der Siegerstraße beließ.

Mit nunmehr 33 Punkten bleiben die Grün- Weissen auf Platz 1 in der Gruppe 2.

Das nächste Spiel bestreiten die Heisinger am 08.02.2020 gegen die Frohnhauser Rangers.

GWH spielte heute mit folgender Mannschaft: Timo Wystrach, Ralph Moor, Max Voss, Maurice Zwiehoff, Marvin Teubert, Joshua Klempel, Fabian Vloch, Jascha Krause, Pascal Kindt, Aaron Jungbauer, Dennis Hetterscheidt und Patrick Röseler.

Weitere Infos auch unter:

http://ffl-essen.de/?page_id=4571

http://ffl-essen.de/?page_id=4576

Foto privat: P. Röseler