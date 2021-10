Nicht nur der Nachwuchs zeigt beim Kanu-Klub Zugvogel Essen, wie man mit Geschick und Kraft das Boot durch den Stangenparcour beim Kanuslalom manövriert, auch die für die Nachwuchsarbeit des Vereins Verantwortlichen, Heike und Ralf Kaupenjohann, haben bei den diesjährigen German Masters, den Deutschen Meisterschaften für die Altersklasse, in Bad Kreuznach auf der Nahe bewiesen, dass sie nichts verlernt haben und sich nach wie vor mit der jeweils gleichaltrigen nationalen Konkurrenz messen können.

Nachdem Ralf Kaupenjohann nach einem verpatzten ersten Lauf sich durch einen fehlerfreien zweiten Lauf in einem mit starken Sportlern besetzten Feld auf den achten Platz im Kajak vorarbeiten konnte, schaffte es seine Ehefrau Heike, durch eine konzentrierte Leistung im ersten Lauf auf der anspruchsvoll gesteckten Strecke einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erobern und als Zweitplatzierte bei den Damen geehrt zu werden.

Ebenso wichtig wie der sportliche Vergleich ist bei dieser Veranstaltung des Deutschen Kanu-Verbandes aber die gemeinsame Siegerehrung, die diesmal in einem großen Festzelt stattfand und der Veranstaltung einen ebenso würdigen Rahmen gab wie die gemeinsame Frühstückstafel am Sonntag nach der Regatta den Zusammenhalt innerhalb der Kanuslalom-Familie widerspiegelt.