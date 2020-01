Mit einem seit zehn Jahren beliebten Klassiker eröffnet der Heimat- und Burgverein Burgaltendorf am Samstag, 8. Februar, sein Programm: Bei Einbruch der Dunkelheit geht es um 16.30 Uhr zur winterlichen Sagen-Wanderung einmal rund um die Burg durch das Unterdorf.



Beim Schein der Laternen erzählen Rolf und Elke Siepmann an den Orten, an denen es sich auch vermutlich zugetragen haben soll, Sagen aus dem alten Dorf: Ob die Mitwanderer dann zum Beispiel etwas über den „Schmied an der Burg“, über „Feffeli die Wiesenfee“ oder über die „Große und die kleine Hilde“ erfahren, entscheidet sich auf dem Weg. Ganz sicher ist aber die Geschichte von „Finchen, dem Geistermäuschen“, dem Maskottchen der Burg Altendorf, dabei.

Passendes Schuhwerk wird empfohlen



Treffpunkt ist am Samstag, 8. Februar, im Vorhof der Burgruine. Zur Witterung passendes Schuhwerk wird empfohlen. Die Teilnahme ist kostenlos.