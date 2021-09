Die männliche U16 des HTC Kupferdreh setzt ihre Erfolgsserie in der Hockey-Oberliga fort. Das von Stefan Märtens und Dirk Ackermann betreute Team setzte sich am zweiten Spieltag bei Eintracht Dortmund mit 1:0 (1:0) durch und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Jan Ackermann bereits in der dritten Minute durch eine verwandelte Strafecke.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel gestaltete sich die Begegnung in der Folgezeit aus Essener Sicht zu einer echten Abwehrschlacht. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Kupferdreher Gäste zu, die jedoch äußerst konzentriert und diszipliniert gegen den Ball arbeiteten. Der überragende Jonas Burchgardt im Tor des HTC vereitelte mit zahlreichen Paraden mehrfach den möglichen Dortmunder Ausgleich. Im letzten Viertel schienen dann auch den Westfalen dir Kräfte zu schwinden, als sich einige Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme einschlichen, was den Essenern die nötige Luft verschaffte, um sich zu sammeln. Riesenjubel und Erleichterung dann beim Schlusspfiff. Nach dem knappen Erfolg der Vorwoche gegen die SG Rheine Münster (2:1) war dies der zweite Arbeitssieg binnen acht Tagen. Die dritte und letzte Partie der Gruppenphase findet erst in zwei Wochen statt. Dann wartet mit dem Nachbarn Etuf Essen ein weiterer dicker Brocken auf den HTC. Die Anstoßzeit am 19. September auf der Anlage am Baldeneysee ist noch nicht festgelegt. Das Foto zeigt HTC-Keeper Jonas Burchgardt bei einer seiner zahlreichen Paraden nach einer Strafecke.

Erfolgreich waren am Wochenende auch die Herren des HTC. Am zweiten Spieltag der 2. Verbandsliga gab es den ersten Dreier. Nach der unglücklichen Auftaktheimniederlage vor einer Woche gegen den Rheinshagener TB (0:1) behielten die Kupferdreher auf dem für sie ungewohnten Naturrasen des Bochumer HV klar mit 6:1 (3:0) die Oberhand. Bereits im ersten Viertel sorgten Fabian Fredrich, David Ortmann und Fabian Lukas mit der schnellen 3:0-Führung für die Vorentscheidung. Im zweiten Viertel nahmen sie dann etwas das Tempo heraus, hatten die Partie aber jederzeit unter Kontrolle. Im dritten Viertel verlor das Team von David Ortmann kurzzeitig den Faden, verlor sich im Kurzpassspiel, was auf dem Naturrasen kein probates Mittel war, und kassierte prompt den Anschlusstreffer. Im letzten Viertel sorgten die Essener Gäste dann aber wieder für klare Verhältnisse: Niklas Großheimann (2) und David Ortmann schraubten das Resultat auf 6:1. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) wartet mit dem OTHC Oberhausen III die nächste Hürde.