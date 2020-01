Die Hockeyherren des HTC Kupferdreh sind in der 2. Hallenhockey-Verbandsliga mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet.

Am letzten Hinrundenspieltag setzten sie sich am vergangenen Sonntag in der Sporthalle an der Prinz-Friedrich Straße gegen Schlusslicht Preußen Duisburg in einem kampfbetonten Spiel am Ende knapp, aber verdient mit 6:4 (2:2) durch. Dadurch schob sich das Team von David Ortmann in der Tabelle auf Platz drei vor und hat jetzt - bei einem Spiel mehr - zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Etuf Essen II und bereits vier Zähler Vorsprung auf Preußen Duisburg, das weiterhin punktlos am Tabellenende steht. In dem ob der hohen Bedeutung teilweise hitzig geführten Spiel hatten die Kupferdreher Hausherren den besseren Start, erspielten sich im ersten Durchgang die Mehrzahl an Chancen und gingen durch Niklas Großheimann mit 1:0 und 2:1 zweimal in Führung.

Duisburg nutzte jedoch zwei Fehler der Essener jeweils zum Ausgleich. Kurz nach Wiederbeginn brachte Felix Breuer den HTC mit 3:2 erneut in Führung. Preußen konterte noch einmal, zunächst zum 3:3 und anschließend in kurzzeitiger Überzahl nach einer Zeitstrafe für Kupferdreh sogar mit der erstmaligen Führung zum 3:4. Der HTC gab sich nicht geschlagen. HTC-Spielertrainer David Ortmann drehte den Spieß mit einem Doppelschlag zum 5:4 für den HTC um. Kurz vor Schluss machte Felix Breuer mit dem 6:4 für den HTC den Deckel drauf.

HTC-Akteur Tim Lievertz fasste anschließend zufrieden zusammen: "Spielerisch war es nicht unser bester Auftritt. Dafür haben wir die Intensität des Spiels sehr gut angenommen und uns den Sieg richtig erarbeitet. Verdient war der Erfolg auch, weil wir klar mehr Torchancen hatten. Am Ende können oder müssen wir eigentlich sogar höher gewinnen. Insgesamt sind wir natürlich erleichtert über den ersten Saisonsieg."

Am kommenden Sonntag wartet um 16 Uhr Tabellenführer OTHC Oberhausen III an der Prinz-Friedrich Straße. Die Damen des HTC wollen an gleicher Spielstätte um 18 Uhr gegen den THC Mettmann II Platz zwei verteidigen.