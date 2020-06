Nachdem die IG Stadtbad Kupferdreh bereits seit einigen Tagen wieder mit vielen Kursen im Gymnastikraum begonnen hat, öffnet nun auch das Bad selbst am Dienstag, 23. Juni, seine Pforten.

Die Stadt Essen hat die über drei monatige Schließungszeit genutzt, das Schwimmbad und das gesamte Gebäude in einen Topzustand zu bringen. Sämtliche Arbeiten, die normalerweise in den Sommerferien gemacht werden, wurden vorgezogen, so dass jetzt in den gesamten Sommerferien die Möglichkeit besteht, während der bekannten Öffnungszeiten das Stadtbad Kupferdreh zu besuchen.

Hygienevorschriften

Die Schwimmer betreten das Gebäude über den Seminarraum und verlassen es über den ursprünglichen Haupteingang. In den Duschen dürfen sich nur jeweils zwei Personen gleichzeitig aufhalten, um sich vor dem Schwimmen mit 1,50 Metern Abstand zu duschen, dann geht es über eine „Einbahnstraßenregelung“ ins Schwimmbad. Im gesamten Gebäude muss der Mindestabstand eingehalten werden, eine Mund-Nasen-Maske ist bis zum Spind vorgeschrieben. 25 Personen dürfen gleichzeitig im Wasser sein.

Um die Besucherzahl zu regulieren, mussten zahlreiche Spinde gesperrt werden, deshalb müssen Wartezeiten einkalkuliert werden.