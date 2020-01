Starkes Wettkampf-Wochenende

Fünf Medaillen bei Landesmeisterschaften für TLV Germania Überruhr Das Wettkampfwochenende bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen verlief für die Leichtathleten des TLV Germania Überruhr sehr erfolgreich.

Am ersten Wettkampftag lief Noah Felix Herrmanny mit einer deutlichen Bestzeit über 60 m Hürden in 8,48 sec. zum Landesmeistertitel in der männlichen Jugend U18, außerdem erreichte er den vierten Rang über 200 m. Viktoria Heising gewann die 400 Meter der weiblichen Jugend U18 in Bestzeit (57,72 sec.) und ließ den fünften Platz über 200 Meter folgen. Yannik Wodarczak, der bereits der Männerklasse angehört, gewann Bronze mit Saisonbestzeit über 60-Meter-Hürden.

Zum Abschluss feierte Jakob Kolodziej, ebenfalls in der Männerklasse aktiv, ein unglaubliches Comeback nach dem schweren Fußbruch vor acht Monaten: Mit 2,04 m stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf und gewann Bronze. Die gleiche Medaille ging an Anna von Gymnich im Speerwurf der weiblichen Jugend U20. Schnelle 200-Meter-Zeiten von Ben Bredenfeld und Lea Göttgens rundeten den ersten Tag ab.

Am zweiten Meisterschaftstag gab es zwei weitere Medaillen zu feiern: Leonhard Komp, als Neuzugang von der MTG Horst gekommen, lief über 3.000 Meter in der MJU20 in 9:52,54 min nicht nur eine deutliche Bestzeit, der 15-Jährige sicherte sich auch noch die Silbermedaille. Die 4x200-Meter-Staffel der MJU18 in der Startgemeinschaft Essen-Ruhr lief mit den Überruhrern Ben Bredenfeld und Noah Felix Herrmanny zum Abschluss der Meisterschaft zu Bronze.