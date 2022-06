Im Nachholspiel gegen Schwarz-Weiß Essen II am Dienstagabend am Uhlenkrug erreichte die erste Herrenmannschaft des HTC in der 2. Hockey-Verbandsliga ein 3:3 (0:1). Der HTC ging im ersten Viertel durch den 17jährigen Nachwuchsspieler Jan Ackermann in Führung. Dieser knappe Vorsprung hatte bis zur Pause Bestand. Im dritten Viertel gerieten die Kupferdreher, die eine Vielzahl klarer Chancen ausließen, mit 1:2 in Rückstand. Im torreichen letzten Viertel drehten zunächst Spielertrainer David Ortmann und anschließend Jona Dirkes den Rückstand und brachten die Kupferdeher mit 3:2 in Führung, ehe sie sich 90 Sekunden vor Abpffiff durch einen Konter noch den Ausgleich einfingen.

HTC-Akteur Tim Lievertz bilanzierte enttäuscht: "Aufgrund der vielen klaren Chancen zwei verschenkte Punkte. Dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, kann eigentlich nicht sein. Wir hatten so viele klare Chancen, haben uns aber komplett ungeschickt vor dem Tor angestellt. Insgesamt schade, weil wir oft gut in den Kreis gekommen sind. Aber wenn man die Hundertprozentigen dann nicht nutzt, kann man so ein Spiel auch nicht gewinnen. Gerade im Hinblick auf die kommende Saison müssen wir uns im Abschluss zwingend verbessern."

Die Herren müssen nun am Sonntag (19.06. um 14 Uhr) zum bedeutungslosen Saisonabschlussspiel bei der ETG Wuppertal II antreten. Für die Damen ist die Saison als Tabellendritter der 1. Verbandsliga bereits beendet.