100 Jahre Quartettverein Frohsinn - Das JahrDas Jahr 2019 wird sicher in den Analen des Quartettverein "Frohsinn" einen besonderen Platz einnehmen und allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben.

Schon längere Zeit zuvor wurden die Ampeln für ein erfolgreiches Jubiläum auf "Grün" gestellt.

Das alles ohne die Zuwendung öffentlicher Gelder; die BV durfte nicht und die Stadt mit einer Projektförderung wollte nicht.

Umso mehr kann der Verein stolz auf seine Förderer und Mitglieder sein.

Von den beiden Hauptveranstaltungen, dem Weihnachtskonzert 2018 in der Herz-Jesu Kirche zum Start in das Jubiläumsjahr sowie vom Galakonzert im Congress Center der Messe Essen wurden jeweils Video-Mtschnitte erstellt. Einige Lieder sind auf YouTube eingestellt.

In einem gesonderten, rund einstündigen Video, stellt die Fa. Fokus Media viele Monmente im Zeitgeschehen des Chores dar und explizit die wichstigsten Ereignisse im Jubiläumsjahr.

Das Video ist jetzt auf Youtube in voller Länge zu sehen.

