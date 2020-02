Ja, es war nass, aber davon ließen sich die Jecken auf der Ruhrhalbinsel nicht abschrecken. Familiär, ausgelassen und vor allem friedlich wurde die 148. Auflage des Kupferdreher Rosenmontagszugs gefeiert.



Auch OB Kufen

feierte mit!

Auch OB Thomas Kufen fuhr in dem von Zugleiterin Sabine Kost organisierten "bunten Wagenwurm" mit und hatte Spaß an ausgefallenen Kostümen und guter Laune pur. Der "Club der Braven" feierte sich anlässlich des 70. Geburtstags auch ein wenig selbst, der "Club der Unterernährten" hatte sich extra "verzettelt" und kritisierte so den Bon-Wahnsinn und alle 50 Teilnehmer des Rosenmontagszugs warfen nicht nur Leckeres in die Menge, sondern sammelten auch wieder Spenden für den guten Zweck.

Dazu passt jetzt schon das jecke Motto der kommenden Session: "Wer den Karneval liebt, der gibt.“ Fotos: Lukas