Das allererste Konzert nach dem ereignisreichen 100-Jährigen findet Sonntag, den 12. Januar 2020, in der evangelischen Gemeindekirche in Niederwenigern statt. Deshalb gibt es in der Probenarbeit auch keine große Unterbrechung, zumal sich der Chor auch für das neue Jahr einiges vorgenommen hat.

Zugesagt für dieses Konzert haben weiter die Sopranistin Astrid Hinzke, Johnny Schöler, Panflöte und Guido Lorger, Orgel und Klavier.

Die musikalische Gesamtleitung hat Chordirektor Thomas Scharf.

Ein Programmheft wird an die Besucher in der Kirche verteilt.

Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert wird um eine Spende gebeten. Der Erlös geht an die evangelische Gemeinde Niederwenigern zugunsten der Finanzierung des neuen Gemeindeheims.

Ort: Evangelische Gemeindekirche Niederwenigern, Justinenweg.

Tag: Sonntag, den 12. Januar 2020.

Beginn: 15.30 Uhr, Einlass: 15.00 Uhr.