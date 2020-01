Am Donnerstag, 20. Februar, feiert die AKG Burgaltendorf ihren traditionellen Altweiberball in der Gaststätte "Im Stiefel", Laurastraße 2 in Burgaltendorf. Los geht's um 19.55 Uhr. Einlass ist ab 18.55 Uhr. Für beste Unterhaltung sorgen das Männerballett der KG Närrische Elf, die "Dancing Sisters", die "Chaotischen Hühner" sowie der Fanfarencorps des Prinzenrates. Auch das amtierende Prinzenpaar der Stadt Essen Andreas I. und Heike I. wird der Veranstaltung seine Aufwartung machen. Ebenfalls dürfen sich die Gäste auf einen Überraschungsgast freuen. Die Moderation des Abends wird wie in den Vorjahren Katja Kliem übernehmen. Für Musik und Technik zeigt sich Leon Kliem verantwortlich. Für den Altweiberball sind keine Platzreservierungen möglich. Archivfoto: Lukas