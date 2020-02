"Wir haben wieder viel vor im neuen Jahr", so das Fazit des Vorstandes des BDS-Essen (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen in Essen) nach seiner Vorstandssitzung.

To-Do Liste 2020



Zwei Mitgliederversammlungen, ein Frühjahrsempfang, eine geplante Ausstellung zur Schiedsamtsgeschichte in Essen, ein Grillfest für die Mitglieder, Vorstandswahlen, Teilnahme an den Dienstbesprechungen der Essener Amtsgerichte und die Einarbeitung von wahrscheinlich vier neuen Schiedspersonen stehen auf der To-Do Liste der Mitglieder der Interessenvertretung der Schiedspersonen in Essen für dieses Jahr. Auch die weiterhin gute Zusammenarbeit mit der BDS-Nachbarbezirksvereinigung, Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck, steht im Fokus der Essener Schiedsleute.

Klein aber aktiv

"Wir sind von den insgesamt 76 Bezirksvereinigungen des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen wahrscheinlich eine der kleinsten Bezirksvereinigungen, aber sehr aktiv!" so Stefan Hagemann, Vorsitzender des BDS-Essen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern sieht sich der Vorstand gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben im laufenden Jahr.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Schiedsamt ist ein Ehrenamt, deren Amtsträger zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die ehrenamtlichen Schiedspersonen schlichten Streit . Wenig dringt nach außen. Dennoch können und sollen Bürger sich über das Ehrenamt und der Möglichkeit der vorgerichtlichen Streitschlichtung informieren. "Deshalb berichten wir regelmäßig hier auf Lokalkompass.de und auf unserer Homepage" so Hagemann. Weiterführende Informationen über das Schiedsamt in Essen und die Essener Schiedsfrauen und Schiedsmänner erhält man unter: www.bds-essen.de und www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_30/Schiedsleuteangelegenheiten.de.html.