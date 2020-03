Das laufende Hilfsangebot des Sozialen Netzwerks Burgaltendorf bleibt auch weiterhin bestehen - wird aber der gegenwärtigen Situation angesichts der Coronapandemie angepasst.

Dabei haben die Ehrenamtler besonders die Menschen im Stadtteil im Blick, die ihre Wohnung nicht verlassen können bzw. dürfen, um einzukaufen oder Medikamente abzuholen. Und auch die Menschen, die sich in ihrer Wohnung einsam und verlassen fühlen, wollen sie besonders im Blick behalten, da Besuche in dieser Zeit nicht möglich sind.

Das Hilfsangebot umfasst folgende Leistungen:

- Übernahme des Einkaufs - sinnvollerweise in nur einem Geschäft.

- Geselligkeit in Form eines längeren Telefonates.

- Das Hilfsangebot der allgemeines Beratung bei Anträgen bleibt bestehen - aber nur soweit, wie es am Telefon möglich ist.

- Die praktischen Handgriffe im Haushalt können nur dort geleistet werden, wo es absolut notwendig ist, weil ansonsten eine Gefährdung gegeben ist. (z.B. eine defekte Birne in einem Badezimmer, das kein Fenster hat.)

Das alles gilt vorbehaltlich weiterer Ausgangsbeschränkungen.