Um 18 Uhr geht's los mit dem 1.großen Hallenflohmarkt in dem neuen Jahr in Essen-Überruhr. Die Essener Fibromyalgie Selbsthilfegruppe veranstaltet diesen Event mit entsprechend viel Werbung, damit es ein Erfolg für die Verkäufer und Käufer wird.

Am Freitag, den 10.01.2020 geht es um 18 Uhr los. Der Aufbau für die Verkäufer ist bereits um 17 Uhr.

Tische von 1,6 x 0,6 mtr können für 5 Euro das Stück angemietet werden. Am Tisch kann davor und daneben bis 50cm an-/vorgebaut werden. Ihre Kleiderständer über 1m kosten ebenso 5 Euro Platzmiete.

Toll und neu ist: Wer nur ein Stück verkaufen möchte (sei es das falsche und ungeliebte Weihnachtsgeschenk, oder ein Teil, was schon lange weg und für den Müll zu schade ist) kann hier gegen eine Provision von 1 Euro bei erfolgreichem Tausch oder Verkauf durchgeführt werden.

Dafür haben wir Tisch und Personal für Sie da. Gut gell?

Für Getränke und Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der gesamte Miet- , Getränke und Kuchen..erlös geht zu 100% an die Selbsthilfegruppe.

Wir freuen uns auf Euren Besuch.