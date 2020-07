Von über 800 Essener Schiedsmännern in der 140jährigen Geschichte des Schiedsamtes haben einige, durch ihr berufliches oder gesellschaftliches Wirken, Spuren in der Geschichte unserer Stadt hinterlassen. So zum Beispiel:

-Wilhelm Bernsau (Wilhelm-Bernsau-Weg)

-Wilhelm Leimgardt (Ziegeleibesitzer und Gemeinderatsmitglied in Borbeck)

-Wilhelm Beckmann (Gutsbesitzer und Gemeindevorsteher in Kray)

-Anton Fredebeul (Gründer Essener Volkszeitung)

-Ludwig Löchtermann (Gründer der Flora-Apotheke in Rüttenscheid)

-Anton Brenner (Gründer einer Gaststätte, später Kultkneipe in Rüttenscheid)

-Ignatz Hengler (Bauunternehmer in Steele, u. a. Erbauer des Postamtes)

-Otto Kaiser (Landwirt in Huttrop. Ehemann von Mathilde Kaiser)

-Hermann Herz (Stadtverordneter und Vorsteher der Essener Jüdischen Gemeinde)

-Adolf Ledschbor (Postsekretär und Wirt in Steele. Schwager von Carl Humann)