Bereits nach dem Sturmtief Ela hatten sich u.a. die Heisinger Bürgerschaft, sowie die örtlichen Verbände von CDU und SPD zusammengeschlossen, um zu helfen und zu unterstützen. Damals ging es vor allem um die Sammlung von Spenden für die Wiederaufforstung des durch den Sturm hart getroffenen Schellenberger Waldes.

Zusammenhalt in der Corona-Krise

In der Corona-Krise stehen die Heisinger Institutionen nun erneut zusammen und bieten Hilfe für die Heisinger Bürgerinnen und Bürger an. In Abstimmung mit der Stadtspitze wird es verschiedene Hilfsangebote geben. Zudem ist eine enge Abstimmung mit den weiteren Initiativen, beispielsweise der Kirchen, geplant.

„Egal ob Einkäufe für durch das Virus besonders gefährdete Menschen, oder sonstige notwendige Erledigungen. Gerne unterstützen wir dabei. Rufen Sie einfach unsere zentrale Nummer an,“ so Fabian Schrumpf MdL, der Vorsitzende der Heisinger Christdemokraten. „Darüber hinaus rufen wir auch alle Personen, die mithelfen möchten, dazu auf, sich an uns zu wenden. Gerne helfen wir dabei, die Hilfsangebote in Heisingen zu koordinieren.“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion in der BV VIII Ulla Wöll-Stepez. „Wir Heisinger sind füreinander da und stehen zusammen, wenn es darauf ankommt!“, ist sich auch Bodo Flüchter, der stellvertretende Vorsitzende der Heisinger Bürgerschaft sicher.

Wer Hilfe bei Einkäufen oder sonstigen alltäglichen Besorgungen benötigt, oder mithelfen möchte, kann sich ab sofort in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr telefonisch an die Nummer 0201/61 58 79 63 wenden.