Jahreshauptversammlung der Tanzsportfreunde Essen 4.3.2020

Der Vorstand der Tanzsportfreunde Essen hatte am 4.3.2020 zur Jahreshauptversammlung (im weiteren JHV genannt) in die Aula des Berufskolleg Essen-West eingeladen. Ein freundliches kommutatives Klima prägte diese vom 1. Vorsitzenden Herrn Stefan Nawrath geführte Jahreshauptversammlungen der Tanzsportfreunde Essen.

Bei dieser gut besuchten JHV, es mussten noch Stühle bereitgestellt werden, erfolgte die Darstellung der einzelnen Gruppen und deren Aktivitäten in 2019.

Bei den Tanzsportfreunde Essen werden folgende Aktivitäten angeboten Ballett

3-8 Jahre, Ballett Erwachsene, Breitensport, DancingKids 3-14 Jahre, Gesellschaftskreise, HipHop, Jazz and Modern Dance, Kindertanz 4-14 Jahre, Latin Fitness, LineDance, Turniersport und Vidioclip Dancing.

Insbesondere die Paare der Turniersportgruppe haben bei 70 Starts in Deutschland, Schweiz und den Niederlanden den Namen der Tanzsportfreunde Essen bekannt gemacht.

Besonders hervorgehoben wurde die Spendenbereitschaft. Insgesamt konnten 1600 Euro Spenden verteilt werden. 600 Euro an die Organisation Lichtblicke und 1000 Euro an die “Kleinen Spatzen“ eine Aktion des Kinderschutzbund.