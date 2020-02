Rezepte rund um die Süßkartoffel werden an einem Koch-Abend der Katholischen Erwachsenen-und Familienbildung in Heisingen, Heisinger Straße 480, zubereitet.



Der Kochabend findet statt am 10. Februar, von 19 bis 22 Uhr.

Anmeldung unter 8132-237 oder im Internet unter www.kefb-info.de