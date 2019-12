Selbst Temperaturen um den Gefrierpunkt konnten die Bewohner des Überruhrer Marienheims nicht davon abhalten, ein offenes Singen auf dem Vorplatz der Einrichtung zu veranstalten, bei dem ihr neues und selbstgestaltetes Adventsfenster der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Gekommen waren zusätzlich zahlreiche Gäste aus dem Stadtteil, die - bei starker stimmlicher Unterstützung durch den Chor der hiesigen Realschule - viel Spaß am Gesang von neuen und traditionellen Adventsliedern hatten.

Im Anschluss daran gab es einen Empfang mit einer kleinen Stärkung in Form von Glühwein, Tee, Kakao und Gebäck. Diesen Rahmen nutzte Einrichtungsleiter Dieter Merten, um gemeinsam mit Sven Kottenberg, dem Vorsitzenden der Bürgerschaft Überruhr, Spenden für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinden im Stadtteil zu überreichen.

Merten: „Das Geld ist der Erlös unserer Charity-Aktion 'Tafeln für den guten Zweck', die wir gemeinsam mit der Bürgerschaft Überruhr im vergangenen Oktober in unserem Hause organisiert haben.“

Über je 250 Euro können sich nun das Stephanus Jugendhaus der Evangelischen Kirche, der Pfadfinderstamm Charles de Foucauld und die Jugend der Neu-Apostolischen Gemeinde freuen. Mit Unterstützung von Schülern der Realschule Überruhr veranstalteten die Bewohner des Marienheims in Überruhr ein offenes Adventssingen.