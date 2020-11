Die für die Zeit vom 13.-15.11.2020 geplante Vereinsschau des RGZV Essen-Burgaltendorf fällt in diesem Jahre, wie viele andere Veranstaltungen, leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Verein bedankt sich bei allen Bürgern für das große Interesse, das der Schau in den letzten Jahren entgegengebracht wurde und hofft darauf, dass er im Jahre 2021 wieder eine Ausstellung in gewohntem Umfang präsentieren kann.