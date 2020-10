Manuela Molitor, seit 20 Jahren Schiedsfrau in Altenessen-Süd, wurde wiedergewählt. Die Bezirksvertretung V wählte die erfahrene Streitschlichterin für weitere fünf Jahre in das Ehrenamt.

Wer die Hilfe der Schiedsfrau in Anspruch nehmen möchte erreicht sie telefonisch unter: 32 86 64.