Das Essener Albert-Schweitzer-Tierheim lädt junge Tierfreunde zu zwei Aktionstagen ein!

Am Samstag, 10. Oktober, findet von 10 bis 13 Uhr unter dem Titel "Postkarten-Rezept-Aktion" ein kreativer Workshop für Kinder ab 10 Jahren im Essener Albert-Schweitzer-Tierheim, Grillostraße 24, statt.

Postkarten sind wieder in. Und tierfreundliche Rezepte für Kuchen und Kekse auch. Warum nicht beides zusammen bringen? Mit Postkarten, auf denen solche "Sketch-Rezepte" gezeichnet sind. Diese sind super praktisch, ansprechend und dekorativ.

Benötigt werden lediglich ein bis zwei simple vegane Rezepte, die sich gut optisch darstellen lassen. Also z.B. Tassenkuchen, Muffins, Kekse, Weihnachtsplätzchen. Dieses Rezept wird dann auf Zeichenpapier anschaulich mit Zeichnungen und möglichst wenig Text erklärt.

Die kreativsten Ideen werden für den guten Zweck gedruckt

10 der kreativsten und anschaulichsten Rezeptbilder werden ausgewählt und dann als Postkartendruck für den guten Zweck gedruckt. Natürlich erhalten die Teilnehmer hinterher selbst einige Exemplare.

➡ Kostenbeitrag: gegen Spende.

➡ Anmeldung und Infos:

Tierschutzlehrerin Sandra Jansen

jansen@tierheim-essen.org

0201 – 83 72 35-16

Es erfolgen eine Anmeldebestätigung und Informationen zu den Hygienevorschriften bei Teilnahmemöglichkeit!

Rund um den Igel geht es am Dienstag, 13. Oktober, von 11 bis 13 Uhr für Kinder ab 8 Jahren im Essener Tierheim.

Igel sind keine reinen Herbsttiere. Das ganze Jahr über leben sie oft unsichtbar in Wäldern, Parks und Gärten. Wie leben aber die stacheligen Gesellen? Und warum gibt es für Igel in menschlicher Nähe so viele Gefahren? Fragen auf all diese Antworten gibt es bei diesem Aktionstag mit Geschichten, Spielen und kreativem Einsatz. Denn zum Abschluss können sich die Kinder einen eigenen Igel aus Wolle filzen.

➡ Kostenbeitrag: 5 €

➡ Anmeldung und Infos:

Tierschutzlehrerin Sandra Jansen

jansen@tierheim-essen.org

0201 – 837235-16

Es erfolgen eine Anmeldebestätigung und Informationen zu den Hygienevorschriften bei Teilnahmemöglichkeit!