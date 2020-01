Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf trauert um Johannes Kollenberg Die Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf trauert um ihr langjähriges Mitglied Johannes Kollenberg, der am vergangen Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben ist.

Am 14. Januar 1968 trat Johannes Kollenberg in die Freiwillige Feuerwehr Altendorf/Ruhr ein und war dort insgesamt 52 Jahre Mitglied. Sein Hof an der Kirchstraße diente oft als Übungsobjekt, egal ob für den Löschzug oder die traditionelle Gemeinschaftsübung mit den Einheiten aus Byfang und Niederwenigern.

Johannes Kollenberg war auch nach seiner aktiven Dienstzeit sowohl bei der Ehrenabteilung, der er bis zu seinem Tode angehörte, als auch bei der Einsatzabteilung ein gern gesehener Gast. Mit Geschichten aus alten Zeiten, wie er bei Einsätzen über die Felder zur Wache rannte oder mit Anekdoten der ein oder anderen Übung, brachte er auch die jungen Kameraden immer wieder zum Lachen.

Der Arbeitskreis St. Martin verliert mit ihm einen langjährigen Organisator, der mit für die Sicherheit der Besucher zuständig war. Johannes Kollenberg starb im Alter von 89 Jahren. Foto: FF