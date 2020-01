Zuhause gesucht: Schnautzer-Mischling Pixel verdient ganz viel Liebe

Der süße Pixel musste viel durchmachen. Die letzten Monate musste er bei seinen Vorbesitzern angebunden im Bad verbringen und dort auch seine "Geschäfte" erledigen. Bei seiner Ankunft im Tierheim war er mehr tot als lebendig und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Er konnte keinen Kot absetzen, weil er Ausstülpungen am Anus hatte. Sein linkes Augenlicht hat er verloren, weil der Augendruck so hoch war, dass Pixel Dauerschmerzen hatte. Zusätzlich hat er noch ein Herzproblem und erhöhte Leberwerte. Kein Wunder, dass er das Vertrauen in die Menschen verloren hat!

Verträglich mit anderen Hunden

Der Schnautzer-Mischling ist sehr anhänglich, solange man nichts von ihm möchte, sonst kann er auch anders und wehrt sich. Mit anderen Hunden ist Pixel verträglich, sollte im neuen Zuhause aber Einzelhund sein. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause mit verständigen Menschen. Wer Pixel kennenlernen möchte, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr) oder besucht ihn dort einfach. Nähere Infos zu und weitere Fotos von Pixel gibt's unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/pixel-chucky.html