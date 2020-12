Der Heisinger Wochenmarkt findet freitags von 14 bis 18.30 Uhr statt. Wegen der Feiertage wird der Markt vor Weihnachten und Neujahr auf Mittwoch, 23., und Mittwoch, 30. Dezember, vorverlegt. Geöffnet ist er jeweils jeweils zwischen 14 und 18.30 Uhr.

Den Wochenmarkt veranstaltet die Werbegemeinschaft „Wir für Heisingen“ schon seit 23 Jahren. Auf dem Frischemarkt werden ausschließlich hochwertige Lebensmittel angeboten. Textilien und andere Produkte aus dem Non-Food-Segment gibt es dort nicht. "Wir als Werbegemeinschaft achten besonders darauf, dass die Händler ein attraktives Angebot in hoher Qualität präsentieren", erklärt Willy Schüffler von "Wir in Heisingen". Das sei das Erfolgsgeheimnis des beliebten Treffpunkts am Hagmanngarten/Ecke Gathergang. An den beiden Sonderöffnungstagen werden Kundinnen und Kunden mit besonderen Spezialitäten begrüßt.