Gestern nachmittag rasten Polizeiwagen, Feuerwehr und Notarzt den Sachsenring hinunter.Wir Freisenbrucher fragten uns, was schon wieder geschehen war, da in letzter Zeit hier in den Sozialen Brennpunkten einige schlimme Dinge geschahen.

Gestern dann ereilte uns die Nachricht, das im Bergmannsfeld in der Erasmusstrasse ein kleines 3 jähriges Mädchen von einem Balkon in der Vierten Etage gestürzt war.

2 Anwohner leisteten sofort Erste Hilfe und riefen den Notarzt.

Wir Alle aus der Freisengruppe waren schockiert und fassungslos.

Bis vorhin gab es keine Meldungen dazu.

Wahrscheinlich, weil die Kripo noch ermittelt.

Jetzt vorhin die erlösende Nachricht - Das Kind hat überlebt und äußerlich keine schlimmen Verletzungen davongetragen....

Es sieht gut aus!

Soviele Menschen haben gehofft und gebetet- es scheint geholfen zu haben.

Die Kleine war auf die davorliegende Wiese gestürzt, der weiche Grasboden hat den Sturz wohl abgefangen.

Ich bin so unglaublich froh, da mich all das Gestern und heute so beschäftigt hat.

So schnell kann so Etwas Schlimmes geschehen, passt gut auf Eure Kinder und Euch auf!