Ein aufmerksamer Nachbar meldete der Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr das laute "Piepen" eines Rauchwarnmelders. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte sich die Meldung.

Rauch aus drang einem gekippten Fenster im ersten Obergeschoss eines Hauses an der Liebrechtstraße in Hinsel. Aussagen von Nachbarn zufolge, befand sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch eine Person in der Wohnung. Sofort ging ein Trupp mit Atemschutz und Strahlrohr zur Menschenrettung vor. Zügig konnte die vermisste Person gerettet werden. Nach notärztlicher Behandlung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die eigentliche Brandstelle war mit einigen Litern Wasser schnell gelöscht. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.