In der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachteten Beamte der Polizeiwache Mitte an der mGrenoblestraße/Ecke Bochumer Landstraße zwei Männer auf einem Roller. Da der Beifahrer keinen Helm trug und an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war, wollten die Polizisten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Statt anzuhalten, schwenkte der Fahrer nach rechts und stieß mit dem Streifenwagenzusammen.



Die beiden 19-jährigen Männer stürzten zwar, blieben allerdings unverletzt. Trotz einer kurzen fußläufigen Flucht gelang es den Polizisten, beide Männer vorOrt zu ergreifen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer alkoholisiert war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Das fehlende Kennzeichen, welches offensichtlich verändert wurde, fanden die Beamten unter der Sitzbank. Da das Zweirad schneller war als die zugelassenen 25 km/h, fehlten dem 19-Jährigen die nötige Fahrerlaubnis und der entsprechende Versicherungsschutz.

Nachdem ein Arzt dem 19-jährigen Fahrer Blutproben entnommen hat, konnte er die Wache wieder verlassen. Auf seinen Roller muss der 19-Jährige allerdings noch warten, er wurde sichergestellt.