Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch Nachmittag in der Flüchtlingsunterkunft an der Grimbergstraße in Leithe ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde über die automatische Brandmeldeanlage alarmiert.

Der Brandrauch breitete sich im Obergeschoss des Gebäudes aus, ein Trupp löschte den Brand eines Elektrogerätes in einem Zimmer. Alle Wohneinheiten wurden auf Personen kontrolliert, die Bewohner hatten sich entweder im Freien in Sicherheit gebracht oder waren nicht vor Ort.

Bei Löschversuch verletzt

Ein 33 Jahre alter Mann, der offensichtlich Löschversuche unternommen hatte, trug Brandverletzungen an beiden Händen davon. Er wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Wegen der Verschmutzung durch Brandrauch ist das Obergeschoss zunächst nicht nutzbar, die Menschen finden aber in der Anlage andere Räumlichkeiten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.