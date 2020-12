Die Feuerwehr wurde am Sonntag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr zu einer brennenden Lagerhalle in Horst alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte stellten fest, dass nicht die Lagerhalle, sondern Unrat in einer angrenzenden Remise brannte.

Um die benachbarte Lagerhalle zu schützen wurde eine so genannte Riegelstellung aufgebaut, bei der die Flammen gegen die Lagerhalle abgeschirmt wurden. Parallel dazu haben Einsatzkräfte das Feuer mit mehreren Rohren direkt bekämpft. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde ein angrenzender Spazierweg durch die Polizei gesperrt. Im Rahmen einer Brandnachschau wurden keine Feststellungen gemacht. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Steele vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.