Jetzt sind die Bürger in Essen und vor allem die Nachbarn an der Dutzendriege in Kray gefordert: Die Polizei Essen sucht Hinweise auf Claudia und Ulrich V. Sie sind seit Tagen verschwunden...

Mit einem Foto sucht die Polizei Essen nach einem Ehepaar aus Kray, das zuletzt am Freitag, 7. Februar, an seiner Privatadresse an der Straße Dutzendriege gesehen wurde. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Claudia V. und Ulrich V.

Suizid-Gefahr kann nicht

ausgeschlossen werden

Claudia V. ist 48 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze, blonde Haare.

Ulrich V. ist 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Claudia V. und Ulrich V. gesehen haben, oder Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 42 zu melden.