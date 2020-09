Einbrecher machten große Beute in einem Einfamilienhaus in Essen-Schönebeck -Zeugen gesucht!



Die Polizei Essen berichtet: Die längere Abwesenheit einer Seniorinnutzten Einbrecher in den letzten Tagen, um in ihrem Einfamilienhaus in der

Kalkstraße große Beute zu machen.

Tresor geknackt,

Bargeld erbeutet

Der oder die unbekannte(n) Täter hebelten die Hintertür zum Haus auf, durchwühlten sämtliche Räume und wurden dabei auch fündig. Sie brachen einenTresor auf und stahlen eine fünfstellige Bargeldsumme sowie ein Sparbuch.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen Auffälliges in der Kalkstraße beobachtethaben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter Tel.: 0201/829-0 zu

melden.