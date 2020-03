Eine Frau in Essen- Werden hatte sich an das Gesundheitsamt Essen gewandt..

Sie hatte ebenfalls an der Karnevalssitzung in Heinsberg teilgenommen.

Mir ist immer noch nicht klar,wie sich so Viele dort anstecken konnten.

Wir haben ja auch Karnevalssitzungen gemacht mit über hundert Leuten, mit Einzug von Kapellen etc.

Das ganze fand immer zu Grippezeiten statt.

Doch außer leichten Erkältungen hat niemand von uns Karnevalisten und Zuschauern weiteren Schaden genommen.

Haben dort Alle nur herumgenießt und Händegeschüttelt, gebützt?

Auch wir taten Dies Jahr, auch getanzt wurde bis zum Umfallen.

Ob der Virus von Heinsberg evtl.über die Toiletten übertragen wurde oder doch entgegen den Ansichten, über nicht heiß gespülte Gläser?

Das herauszufinden..und bekanntzumachen..wäre gut.

Auch klaffen die Zeiten, wie lange sich das Virus auf Oberflächen hält, weit auseinander.

Von 9 bis 14 Tagen wird besprochen, eine Andere Zeitschrift schrieb sogar etwas von bis zu 4 Wochen.

Nichts Genaues eben.

Ich wünsche uns Allen eine gesunde Zeit, passt gut auf Euch auf!

Die Bilder habe ich zur Aufmunterung reingesetzt