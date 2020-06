Die Polizei Essen bittet um Unterstützung. Wer kann sich noch erinnern? Am 10. März 2020 gegen 13.05 Uhr wurdeeine noch unbekannte Frau durch Überwachungskameras beim Diebstahl in einem Geschäft an der Alten Hauptstraße beobachtet.



Während eine Kundin Lebensmittelaus einem Backwarenregal nahm, griff die unbekannte Frau in die Handtasche der

Kundin und machte sich mit dem erbeuteten Portmonee davon.

Mit den beidenBildern hofft der ermittelnde Beamte des KK 34, die noch unbekannte Beschuldigte zu identifizieren.

Hinweise bittet die Polizei an die zentrale Rufnummer derEssener Polizei 0201-8290 zu richten.