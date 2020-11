Die Angst geht um...Allabendlich und auch teilweise nachts, hört man laute Knallgeräusche! KANONENSCHLÄGE!

Die Hunde hier haben schon Angst bei Dämmerung nach draußen zu gehen !

Die ganze Sache fing schon Anfang Oktober an.

Teilweise hört es sich wie Schüsse an, die immer wieder aus Anderen Richtungen zu hören sind !

AUCH aus Steele und am Ruhrufer hörte man es schon!

Ich habe mich schon umgehört, ein Mann erzählte, er sah ein Auto gegen 4.30 Uhr, auf der Bochumerlandstrasse, aus dem bei voller Fahrt Polenböller geworfen wurden.

Vorhin hörten wir einen lauten Knall in Kray, nähe Grimbergstrasse !

In Freisenbruch scheint es sich von oder hinter der Freisenbruchstrasse bis zur Stadtgrenze Wattenscheid zu ziehen !

Vorgestern um 2.15 Uhr, schreckten Viele hoch.

Im Sevinghauserweg muss irgendwer geballert haben.

Sind im Essener Osten nur noch Irre unterwegs?

Hat man demnächst eine Kugel im Kopf?

Wer schießt hier..Was...ab?

Falls wer etwas weiß, bitte die Polizei informieren, es wird Zeit, das man diesen Irren auf die Schliche kommt!!