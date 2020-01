Glaubt diese Hohlbirne damit den Fleischkonsum zu reduzieren?

Kein Stromkasten oder Briefkasten etc ist nicht beschmiert..

Mir fiel das in den letzten Wochen so auf!

Diese Schmiererei zieht sich bis nach Steele herunter!.

Das ist Sachbeschädigung ..hat Irgendwer was gesehen?

Dem oder Derjenigen dürfte es dann teuer zu stehen kommen.....

Vorhin sagte eine Fussgängerin:

Denen ist der Fleischverzicht voll aufs Gehirn geschlagen...

Ich musste lachen, grüble aber gerade, ob das zusammenhängen kann.......

Es sieht ganz einfach Scheiße aus....