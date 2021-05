Am späten Abend des 26. Mai, gegen 23.45 Uhr, wurde auf der Krayer Straße in ein Geschäft eingebrochen - im Rahmen einer Fahndung konnten kurze Zeit später zwei Tatverdächtige (14/19 Jahre alt) entdeckt werden.

Die beiden Täter hatten offenbar die gläserne Eingangstüre eingeschlagen, um sich Zugang zu dem Laden zu verschaffen. Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden dunkel gekleideten Täter ihr Diebesgut, mehrere Dosen Tabak, kurz zuvor in weißen Plastiktüten abtransportiert hatten und von der Krayer Straße fußläufig in Richtung Marienstraße geflohen waren.

Die Polizisten trafen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige an, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Von der Beute fehlt jedoch jede Spur.

Nach der Feststellung der Personalien wurden die mutmaßlichen Täter entlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat 32 ermittelt und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.