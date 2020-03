Lasst uns dem Virus den Atem nehmen.

Es gibt mittlerweile Viele die selber Schutzmasken nähen. Auch verschiedene Einrichtungen lassen nähen.

Deutschlands Bürger, ran an die Masken.

Sogar aus Kaffeefiltertüten kann man eine Schutzmaske basteln..2 Gummibänder an die Seiten tackern und die Gummis über die Ohren stülpen...

Passt..

Leute, es geht darum die Ausbreitung jetzt rigoros zu verhindern.

Wir Alle können mithelfen, das feinste Tröpfchen durch unsere Atmung durch die Gegend schwirren .Lasst uns dem Virus den Atem nehmen, damit wir die Verbreitung stoppen.

ITALIEN und Spanien versinken im Chaos...So viele Menschen sterben.

Es ist so tragisch.

Macht mit, näht, bastelt mit Euren Kindern..

LK ler und Alle hier in Essen: Ran an die Nähmaschinen Schnittanleitungen seht ihr auf der Seite der Essener Feuerwehr.

Aber auch Eigene Ideen sind gefragt..

Also los..

Wir für Alle- Wir gegen Corona