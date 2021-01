Ein Streit um eine beiseite geschobene Mülltonne endete für einen 47-jährigen Mann im Krankenhaus. Er war Sonntagnacht, 24. Januar, mit seinem Skateboard auf dem Bürgersteig der Westfalenstraße unterwegs.

Gegen 0.40 Uhr erreichte er die Einmündung Paßstraße, wo ihm eine Mülltonne im Weg stand. Als er sie wegschob, protestierte ein Anwohner. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Der Skateboardfahrer gibt an, mit einem Gegenstand geschlagen worden zu sein. Er flüchtete in Richtung S-Bahnhof Steele und rief Polizei und Rettungsdienst zur Hilfe. Seine Verletzungen waren so schwerwiegend, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Polizeibeamte trafen den Beschuldigten am Tatort an. Er hatte sie offenbar erwartet. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung und eines Ladenlokals wurden mehrere verdächtige Gegenstände (u.a. Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik) gefunden und sichergestellt. Ob sich auch die Tatwaffe darunter befindet, ist Gegenstand von Ermittlungen.