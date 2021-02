Ein angeblicher Wasserwerker klaute Mittwochmorgen, 27. Januar, in Horst eine Handtasche. Gegen 9 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Seniorin an der Dahlhauser Straße. Angeblich sei es zu einem Rohrbruch gekommen. Jetzt müssten in der Wohnung die Heizungen überprüft werden, so der Kriminelle.

Die 81 Jahre alte Frau fiel auf diese fiese Masche rein. Der Mann tat so, als ob er an den Heizungen arbeite. Danach sagte er der Mieterin, dass sie eine 50 EUR-Gutschrift bekäme. Dazu benötige er aber ihre IBAN. Die las die Rentnerin von ihrer Bankkarte ab und verstaute sie anschließend in ihrer Handtasche. Der Mann verschwand. Später stellte die Frau fest, dass et vermutlich ihre Handtasche mitsamt Bargeld und Bankkarte mitgenommen hatte. Sie ließ ihr Konto checken. Zwischenzeitlich hat der Trickdieb mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abgehoben. Wie dies in der Form möglich war, ist im Moment nicht bekannt.

Täterbeschreibung

Er ist etwa 60 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hat ein mitteleuropäisches Aussehen. Seine Haare sind kurz und dunkel. Bekleidet war er mit einem schwarzen Anorak. Er sprach akzentfrei Deutsch und hielt eine Kladde in der Hand. Hinweise erbittet die Polizei Essen unter Tel. 0201/8290.