Am vergangenen Freitag, 8. Januar, meldeten sich gegen 18.20 Uhr mehrere Anrufer auf der Leitstelle der Polizei Essen und machten Angaben zu einem Brand vor der Deutschen Bank am Kaiser-Otto-Platz in Steele. Neben der Polizei wurde auch die Feuerwehr alarmiert, die zum Einsatzort eilte und den Brand schnell löschen konnte.

Ersten Ermittlungen zufolge, haben ein oder mehrere unbekannte Täter die persönlichen Gegenstände eines 56-jährigen Obdachlosen, die sich draußen vor dem Geldinstitut befanden, angesteckt. Der Obdachlose hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Bank auf, um sich kurz aufzuwärmen. Er soll noch versucht haben, den Brand eigenständig zu löschen. Er wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei Essen.