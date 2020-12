Am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 21.15 Uhr, überfielen zwei unbekannte Männer einen 23-Jährigen unmittelbar vor seiner Wohnung am Steeler Pfad. Womöglich wurde er zuvor bereits beobachtet.



Der 23-Jährige war bei einer Bankfiliale in Steele, um dort Bargeld abzuheben. Im Anschluss lief er zu Fuß nach Hause. Als er vor der Hauseingangstür ankam und die Türe aufschließen wollte, griffen ihn plötzlich zwei Männer von hinten an und rissen ihn zu Boden.

Mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Dann schlug ein Tatverdächtiger ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, anschließend trat er ihn mehrmals gegen den Oberkörper. Der Schläger griff dann in die Hosentasche und entwendete dem 23-Jährigen Bargeld.

Der andere Täter wurde selbst nicht aktiv und äußerte nach dem körperlichen Angriff, dass es nun reichen würde. Im Anschluss flüchteten die Täter über den Steeler Pfad in Richtung Kray. Die Täter werden wie folgt beschrieben.

Täterbeschreibung

1. Täter: männlich, westeuropäischer Phänotyp, 1,80 m groß, kräftig/muskulös, keine Gesichtsbehaarung, schwarze Jacke und Schirmmütze

2. Täter: männlich, südländischer Phänotyp, 1,80 m groß, schlank, Oberlippenbart, schwarze Schirmmütze.

Das Kriminalkommissariat 31 sucht nach Zeugen, die den körperlichen Angriff beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Hinweise werden unter Tel. 0201/829-0 entgegen genommen.